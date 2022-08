Die Aktie von SMA Solar Technology (WKN: A0DJ6J) hatte im Januar 2021 ein Mehrjahreshoch bei 71,80 EUR markiert und anschließend einen zyklischen Abschwung eingeleitet, der die Notierung bis auf im Februar dieses Jahres gesehene 25,10 EUR einbrechen ließ. Seither dominieren die Bullen das Kursgeschehen. Nach einer 50%-Korrektur des vorausgegangenen Abschwungs ging der Wert ab Mai in eine Seitwärtskonsolidierung oberhalb der zurückeroberten 200-Tage-Linie über. Diese Range konnte schließlich am 27. Juli nach oben aufgelöst werden. Im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracements startete ein Pullback an die nun als Support fungierende Ausbruchszone 47,20-51,15 EUR. Im gestrigen Handel brach der Anteilsschein anlässlich der Veröffentlichung von Geschäftszahlen und begleitet von sehr hohem Volumen dynamisch auf ein 18-Monats-Hoch aus. Dieses Anschlusskaufsignal bestätigt zugleich die langfristige Trendwende und rückt potenzielle nächste Ziele bei 61,81/63,95 EUR, 68,00 EUR und 71,80 EUR in den charttechnischen Fokus. Mit Blick auf die Unterseite befinden sich nächste Supportbereiche bei 53,96/55,25 EUR und 47,20-51,15 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) würde die bullishe Aussage des jüngsten Ausbruches neutralisiert.