Nächste Unterstützungen:

13.629-13.680

13.548-13.581

13.456

Nächste Widerstände:

13.750/13.763

13.792

13.824

Mit einem Tagesschluss oberhalb der überwundenen korrektiven Abwärtstrendlinie ausgehend vom Hoch am 4. August und einem Intraday-Anstieg über das Reaktionshoch vom Hoch am 8. August konnte der Index positive Akzente setzen. Zur Bestätigung des Signals für eine Fortsetzung des übergeordneten Erholungstrends müssen die Bullen nun die Hürde bei 13.750/13.763 Punkten per Stundenschluss herausnehmen. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 13.792 Punkte, 13.824 Punkte, 13.922/13.957 Punkte und 14.000-14.045 Punkte. Unterstützt ist der Kurs aktuell bei 13.629-13.680 Punkten und 13.548-13.581 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) würden die Chancen für eine zeitnahe Fortsetzung des Aufschwungs sinken. Kurzfristig bearish würde es erst unterhalb von 13.456 Punkten. In diesem Fall wäre ein Pullback in Richtung 13.289-13.335 Punkte einzuplanen.