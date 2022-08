Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März 2020 ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Nach dem Erreichen eines 4-Jahres-Hochs bei 9,51 EUR im Februar ging der Wert in den Korrekturmodus über. Einem Korrekturtief bei 5,17 EUR im März folgte eine dreiwellige Erholungsrally bis auf im Juni gesehene 8,64 EUR. Im Rahmen des anschließenden Abschwungs brach der Anteilsschein die 200-Tage-Linie und die Erholungstrendlinie und sackte bis auf 5,65 EUR ab. Seit einigen Wochen orientiert sich die Notierung wieder nordwärts und konnte mit dem Kursschub der vergangenen beiden Handelstage charttechnischen Boden gutmachen. Sie knackte das Widerstandscluster bestehend aus den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage, der gebrochenen Erholungstrendlinie, der Abwärtslücke vom 29. Juni und dem 50%-Retracement der vorausgegangenen Abwärtswelle. Kann sich die Aktie in den kommenden Tagen oberhalb von 7,04-7,07 EUR behaupten (Tagesschlusskursbasis), bleibt sie in einer starken Position für eine Ausdehnung der Rally. Potenzielle nächste Ziele und Barrieren lauten 7,39 EUR und 7,50 EUR. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung des Schubs in Richtung 7,94/8,00 EUR und 8,14-8,29 EUR vorstellbar. Ein Rutsch unter 7,04 EUR und anschließend 6,85/6,95 EUR per Tagesschluss würde das bullishe Kurzfrist-Bias beseitigen und eine volatile Seitwärtsphase wahrscheinlich machen. Unmittelbar bearishe Signale entstünden unter 6,46 EUR und 6,19 EUR mit möglichem Ziel 5,65/5,83 EUR.