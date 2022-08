Nächste Unterstützungen:

13.544-13.570

13.485

13.371-13.388

Nächste Widerstände:

13.655-13.680

13.750-13.793

13.824

Der Abprall von der am Donnerstag erreichten Hürde (Abwärtslücke vom 13. Juni bei 13.750 und 100-Tage-Linie bei aktuell 13.753) dehnt sich somit aus. Die Verschnaufpause kommt auch mit Blick auf die Sentimentdaten, Saisonalität und markttechnischen Indikatoren nicht überraschend. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 13.533-13.570 Punkten, 13.485 Punkten und 13.371-13.388 Punkten. Darunter wäre ein Test der Supportzone bei 13.289-13.335 Punkten zu erwarten. Solange diese per Tagesschluss verteidigt werden kann, bleibt eine zeitnahe Fortsetzung des mittelfristigen Erholungstrends möglich. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Hürden bei 13.655-13.680 Punkten, 13.750-13.793 Punkten und 13.824 Punkten. Ein Tagesschluss darüber würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Ein weiterer bedeutender Widerstand lauert im Erfolgsfall jedoch bereits bei 13.957-14.045 Punkten. In dieser Zone verläuft aktuell auch die Abwärtstrendlinie vom Januar-Hoch.