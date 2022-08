Diese Analyse wurde am 09.08.2022 um 08:34 Uhr erstellt.

Die Aktie von flatexDEGIRO (WKN: FTG111) hatte im Juni 2021 ein Rekordhoch bei 29,70 EUR (splitbereinigt) markiert. Hiervon ausgehend, etablierte sie einen weiterhin intakten übergeordneten Abwärtstrend, der die Notierung bis auf ein im Juli dieses Jahres gesehenes 2-Jahres-Tief bei 8,49 EUR absacken ließ. Nach diesem Kursrutsch von rund 71 Prozent arbeitete der Wert an einer mittelfristigen Bodenbildung. Mit dem jüngsten Ausbruch auf ein 7-Wochen-Hoch und über die 50-Tage-Linie wurde ein wichtiger Schritt in diese Richtung vollzogen. Aktuell konsolidiert der Anteilsschein den Kursschub und formte dabei gestern einen Inside Day nach einer Unentschiedenheit signalisierenden Kerze vom Vortag. Ein dynamischer Anstieg über die aktuelle Hürde bei 10,86 EUR per Tagesschluss würde nun ein bullishes Anschlusssignal senden. Im Erfolgsfall lauten nächste potenzielle Widerstände und Erholungsziele 11,74-12,01 EUR (Kurslücke vom 13. Juni) und derzeit 13,23/13,50 EUR (fallende 100-Tage-Linie und 23,6%-Fibonacci-Retracement). Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Kurs über nächste Unterstützungsbereiche bei 10,36 EUR und 9,69-10,02 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde die für die Bullen konstruktive Ausgangslage beseitigen. Unmittelbar bearishe Signale im Rahmen des übergeordneten Abwärtstrends entstünden mit einer Verletzung der Supportbereiche bei 9,30/9,38 EUR, 8,83 EUR und 8,49 EUR.