Nächste Unterstützungen:

13.605

13.562

13.485

Nächste Widerstände:

13.746-13.793

13.824

13.957-14.045

Die charttechnische Ausgangslage ist gegenüber dem Freitag unverändert. Der Index konsolidiert den mehrwöchigen Aufwärtstrend und trifft dabei auf Widerstand in Gestalt der 100-Tage-Linie und der Abwärtslücke vom 13. Juni. Entsprechend bleibt das technische Kurzfrist-Bias neutral. Ein nachhaltiger Ausbruch über die aktuelle Widerstandszone bei 13.746-13.793 Punkten sowie über die Marke von 13.824 Punkten, insbesondere per Tagesschluss, würde ein bullishes Anschlusssignal liefern. Ein weiterer bedeutender Widerstand lauert dann jedoch bereits bei 13.957-14.045 Punkten. In dieser Zone verläuft derzeit auch die Abwärtstrendlinie vom Januar-Hoch. Mit Blick auf die Unterseite ist der Index als Nächstes unterstützt bei 13.605 Punkten und 13.562 Punkten. Darunter würde aus der laufenden Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur mit nächsten Zielen 13.485 Punkte und 13.371-13.388 Punkte.