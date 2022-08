Am deutschen Aktienmarkt orientierten sich die Kurse zum Wochenausklang mehrheitlich weiter nach oben. Der DAX schloss 0,74 Prozent fester bei 13.796 Punkten und erzielte damit ein 2-Monats-Hoch. Auf Wochensicht kletterte der Leitindex 1,64 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte am Berichtstag um 0,04 Prozent vor. Für den TecDAX ging es derweil um 0,06 Prozent nach unten. In den drei genannten Indizes gab es 61 Gewinner und 38 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 77 Prozent. Stärkste Sektoren waren Banken (+2,46%), Chemie (+1,40%) und Versicherungen (+1,30%). Schwäche zeigten lediglich die Sektoren Telekommunikation (-1,11%), Transport (-1,06%) und Finanzdienstleister (-0,41%). Bayer haussierte an der DAX-Spitze um 4,78 Prozent. Hier stützte ein Erfolg im Rechtsstreit mit BASF bezüglich des Verkaufspreises für das Saatgutgeschäft. Demnach müssen die Leverkusener keinen Schadensersatz leisten. Ebenfalls stark gesucht waren Covestro (+2,36%), Vonovia (+2,25%) und Deutsche Bank (+2,22%). Als Schlusslicht büßte Deutsche Börse nachrichtenlos 3,26 Prozent ein. Merck (-1,87%) und Porsche (-1,77%) tendierten auch sehr schwach.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial bis zur Schlussglocke um 1,27 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 33.761 Punkten an. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 2,06 Prozent nach oben auf ein 4-Monats-Hoch bei 13.566 Zählern. 77 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 86 Prozent. 56 neuen 52-Wochen-Hochs standen 24 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar zeigte gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen Stärke. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,57 Prozent auf 1,0257 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 2,84 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,46 Prozent auf 1.816 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,38 Prozent auf 92,09 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,40 Prozent fester bei 163,73 Punkten. Im Fokus standen enttäuschend schwache Konjunkturdaten aus China. Sowohl die Industrieproduktion (+3,8% gegenüber dem Vorjahr) als auch die Einzelhandelsumsätze (+2,7% gegenüber dem Vorjahr) blieben im Juli hinter den Erwartungen zurück. Zudem war die Kreditvergabe rückläufig. Die chinesische Notenbank PBoC überraschte mit der Absenkung zweier Leitzinsen. Der japanische Nikkei 225 konnte deutlich zulegen, obwohl die BIP-Daten für das zweite Quartal (annualisiert +2,2%; Konsensschätzung: +2,5%) enttäuschten. Die Börsen in Südkorea und Indien blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,22 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.862) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Empire State Manufacturing Index für den August. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von HelloFresh und Henkel.