Nächste Unterstützungen:

13.718-13.749

13.661-13.677

13.581-13.592

Nächste Widerstände:

13.813/13.824

13.885

13.922

Damit gelang dem Index ein Tagesschluss oberhalb der zuletzt deckelnden 100-Tage-Linie, der Oberkante der Abwärtslücke vom 13. Juni und der Shooting-Star-Kerze vom 4. August. Vom Ausmaß her kann der Ausbruch über diese bedeutsamen Hürden jedoch noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Ein Tagesschluss über der in Rufweite befindlichen weiteren Barriere des 61,8%-Fibonacci-Retracements bei 13.824 Punkten könnte als Bestätigung der Fortsetzung des mittelfristigen Erholungstrends vom Juli-Tief betrachtet werden. Bereits bei aktuell 13.966 Punkten würde dann die Abwärtstrendlinie vom Januar-Hoch als Ziel ins Spiel kommen. Deren Herausnahme würde schließlich deutlicheres Anschlusspotenzial in Richtung 14.162-14.213 Punkte und der fallenden 200-Tage-Linie bei aktuell 14.512 Punkten generieren. Mit Blick auf die zuletzt nachlassende Schwungkraft im Erholungstrend und die negative Saisonalität sollte eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur im kurzfristigen bis mittelfristigen Zeitfenster eingeplant werden. Übergeordnet weist der Weg des geringsten Widerstands weiterhin abwärts. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 13.718-13.749 Punkten und 13.661-13.677 Punkten. Darunter entstünde eine erste preisliche Bestätigung für eine mögliche Schwächephase. Nächste Supportbereiche liegen in diesem Fall bei 13.581-13.592 Punkten und 13.532-13.548 Punkten.