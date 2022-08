Die Aktie des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis (WKN: 609500) war nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 25,55 EUR im Januar 2021 in den Korrekturmodus übergegangen. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle erreichte sie im Februar dieses Jahres ein 2-Jahres-Tief bei 11,82 EUR und damit eine längerfristig relevante Unterstützungszone. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Einer ersten schwungvollen Rally folgte eine mehrmonatige Verschnaufpause. Mit dem am 28. Juli erfolgten dynamischen Ausbruch über die mittelfristige korrektive Trendlinie triggerte der Wert ein Anschlusskaufsignal. Zuletzt konsolidierte er den Kursschub unterhalb des am 8. August bei 23,30 EUR markierten Verlaufshochs. Nach der Präsentation der Quartalszahlen zog der Anteilsschein gestern begleitet von hohem Volumen auf ein 18-Monats-Hoch an. Vom Ausmaß her kann der Ausbruch aus der Konsolidierung jedoch noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Eine Bestätigung könnte in einem Tagesschluss oberhalb der Fibonacci-Extensionsmarke 23,38 EUR gesehen werden. Potenzielle nächste Ziele auf der Oberseite liegen im Erfolgsfall bei 23,65/23,79 EUR, 24,10 EUR, 24,49-24,59 EUR und 25,39/25,55 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des Supports bei 22,01 EUR würde derweil auf eine ausgedehnte Korrekturphase hindeuten. Darunter befinden sich in diesem Fall mögliche Auffangbereiche bei 21,59 EUR und vor allem 19,72-20,35 EUR. Darunter käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes.