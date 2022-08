Der DAX eröffnete gestern fest und markierte noch in der ersten Handelsstunde das Tageshoch bei 13.858 Punkten. Anschließend rutschte er wieder im Rahmen eines dreiwelligen Rücksetzers in die vorausgegangene Range. Oberhalb des am Nachmittag verzeichneten Tagestiefs bei 13.736 Punkten arbeitete sich der Index wieder nordwärts und schloss bei 13.817 Punkten, einem Plus von 21 Zählern.