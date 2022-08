Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (WKN: A2E4K4) hatte unterhalb des im Januar 2021 bei 145,40 EUR markierten Rekordhochs eine langfristige Umkehrformation ausgebildet, die im Dezember mit der Verletzung der Supportzone bei rund 100 EUR bestätigt wurde. Der anschließende Abverkauf ließ die Notierung bis auf ein im Mai gesehenes Allzeittief bei 23,88 EUR einbrechen. Seither läuft ein Erholungstrend, der nun auf bedeutsame Hürden trifft. Diese resultieren aus dem 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 52,56 EUR, der steigenden Widerstandslinie entlang der letzten beiden Rallyhochs sowie der fallenden 200-Tage-Linie bei derzeit 58,23 EUR. Im gestrigen Handel schraubte sich der Wert nach der Präsentation der Quartalszahlen bis auf ein 6-Monats-Hoch bei 57,16 EUR hinauf. Dort einsetzende deutliche Gewinnmitnahmen drückten den Kurs wieder bis unter das letzte Verlaufshoch vom 5. August bei 53,60 EUR. Die Wahrscheinlichkeit für eine ausgedehnte Konsolidierung im Dunstkreis der erreichten Widerstandszone muss nun als erhöht angesehen werden. Zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends bedarf es der nachhaltigen Überwindung der 200-Tage-Linie per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würden nächste Ziele bei 62,44-65,76 EUR und 70,30 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Ein Tagesschluss unter 52,30 EUR sowie ein Rutsch unter 49,84 EUR würden nun erste Bestätigungen für ein Konsolidierungsszenario darstellen. Ein Tagesschluss unterhalb von 46,55 EUR würde für einen deutlicheren Pullback in Richtung 40,16-41,57 EUR sprechen. Solange die letztgenannte Zone nicht signifikant unterboten wird, bleibt der Erholungstrend ungefährdet. Bearishe Signale entstünden schließlich unterhalb von 33,58 EUR sowie unter 31,02 EUR. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Test des Baisse-Tiefs bei 23,88 EUR zu rechnen.