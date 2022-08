Die Aktie von CropEnergies (WKN: A0LAUP) hatte nach mehrjähriger Hausse im September 2020 ein Allzeithoch bei 16,26 EUR markiert. Das übergeordnete Kursgeschehen seither kann als Stauzone unterhalb dieser Marke und oberhalb des im August 2021 verzeichneten Korrekturtiefs bei 9,64 EUR angesehen werden. Mit Blick auf das mittelfristige Zeitfenster etablierte der Wert einen Aufwärtstrend vom Mai-Tief bei 9,81 EUR. Der dynamische Kursanstieg beförderte die Notierung nun an das kritische Widerstandscluster, bestehend unter anderem aus der oberen Begrenzung der Stauzone sowie der steigenden Widerstandslinie entlang der Hochpunkte vom Oktober 2021 und April 2022. An dieser Hürde formte der Anteilsschein im gestrigen Handel eine dojiähnliche Tageskerze. Zugleich weist der RSI-Indikator das überkaufteste Niveau seit September 2020 auf. Die Wahrscheinlichkeit für eine anstehende Konsolidierung oder einen deutlicheren Rücksetzer ist daher im kurzfristigen Zeitfenster als erhöht anzusehen. Mögliche nächste Auffangbereiche befinden sich bei 14,90/14,94 EUR, 14,50-14,57 EUR und 14,00-14,20 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht unterschritten wird, bleiben die Bullen mittelfristig in einer starken Position. Zu einem Anschlusskaufsignal im übergeordneten Zeitfenster käme es mit einem nachhaltigen Überschreiten der aktuellen Hürde bei 16,00-16,40 EUR per Wochenschluss. Im Erfolgsfall wäre mittelfristig ein Vorstoß in Richtung 18,00/18,06 EUR vorstellbar.