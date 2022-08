Nächste Unterstützungen:

13.548-13.600

13.456-13.472

13.388

Nächste Widerstände:

13.686-13.691

13.733

13.771-13.808

Mit Blick auf den Tageschart formte der Index an der Hürde der Abwärtstrendlinie vom Januar-Hoch eine bearishe Engulfing-Kerze. Der Abprall an diesem Widerstand führte die Notierung per Tagesschluss wieder unter die unlängst überwundene 100-Tage-Linie zurück. Damit wird eine Konsolidierung oder Korrektur des mittelfristigen Erholungstrends vom Juli-Tief signalisiert. Der übergeordnete Abwärtstrend bleibt in seinem Bestand ungefährdet. Nächste Unterstützungen befinden sich heute bei 13.548-13.600 Punkten und 13.456-13.472 Punkten. Darunter entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 13.388 Punkte und 12.289-13.335 Punkte. Die nächste Hürde liegt bei 13.686-13.691 Punkten. Ein Stundenschluss darüber würde deutlicheres Erholungspotenzial in Richtung 13.733 Punkte und 13.771-13.808 Punkte eröffnen.