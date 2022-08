Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) hatte ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR bis auf ein im November vergangenen Jahres erreichtes 20-Jahres-Hoch bei 43,84 EUR zulegen können. Dort startete eine ausgeprägte Korrekturphase, die weiterhin intakt ist und in der Spitze bislang zu einem Kursrückgang um rund 53 Prozent führte. Vom im Juli gesehenen Verlaufstief bei 20,68 EUR aus konnte der Wert eine dynamische Erholungsrally initiieren. Der Kursaufschwung traf dabei am 4. August am bedeutenden Widerstandsclusterbestehend aus der korrektiven Abwärtstrendlinie und dem letzten Reaktionshoch vom Mai auf Angebot und ging in den Konsolidierungsmodus über. Aktuell versucht sich das Papier im Dunstkreis des 38,2%-Fibonacci-Retracements und der Aufwärtslücke vom 29. Juli zu stabilisieren. Ein Rutsch unter 25,80 EUR würde auf eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 25,36/25,43 EUR und 24,81/25,09 EUR sprechen. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würde sich das technische Bild bereits wieder deutlicher eintrüben. Unmittelbar bearish wäre eine Verletzung des Supports bei 24,00-24,22 EUR zu sehen. In diesem Fall wäre ein erneuter Test des Tiefs bei 20,68 EUR einzuplanen. Mit Blick auf die Oberseite entstünde mit einem Anstieg über den nächsten Widerstand bei 27,72 EUR ein erstes bullishes Indiz. Weitere Hürden befinden sich aktuell bei 28,09 EUR und 28,57-28,71 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde ein prozyklisches Kaufsignal mit möglichen nächsten Zielen bei 29,51-29,99 EUR und 30,92-31,36 EUR generieren. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone wäre schließlich als Signal für eine abgeschlossene mittelfristige Bodenbildung aufzufassen. Nächste Hürden und potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 31,79/32,26 EUR, 33,20/33,26 EUR und 34,74/34,99 EUR.