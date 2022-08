Diese Analyse wurde am 22.08.2022 um 08:29 Uhr erstellt.

Die Henkel-Aktie (WKN: 604843) hatte ausgehend vom im Jahr 2017 bei 129,90 EUR markierten Allzeithoch eine Baisse gestartet, die sie bis auf ein im März 2020 gesehenes 7-Jahres-Tief bei 62,24 EUR zurückwarf. Die anschließende dreiwellige Erholungsrally beförderte die Notierung bis auf ein im April vergangenen Jahres verzeichnetes 3-Jahres-Hoch bei 99,50 EUR. Seither weist der Trend wieder übergeordnet gen Süden. Mit Blick auf die mittelfristige Chartsituation etablierte der Wert oberhalb des im April bei 56,56 EUR gesehenen 10-Jahres-Tiefs und unterhalb des Reaktionshochs bei 64,42 EUR eine Trading-Range. Mit dem Kursschub der vergangenen Tage über deren obere Begrenzung konnte der Anteilsschein einen mehrmonatigen Boden komplettieren. Aktuell konsolidiert er unterhalb des erzielten 5-Monats-Hochs bei 67,88 EUR im Dunstkreis der fallenden 200-Tage-Linie. Angesichts der überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren und den bearish zu wertenden Tageskerzen würde eine preislich und zeitlich ausgedehnte Konsolidierungsphase nicht überraschen. Ein Rücksetzer in Richtung 63,36-64,42 EUR würde den mittelfristigen Aufwärtstrend nicht gefährden. Kritisch für die Bullen würde es erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter das Supportcluster bei aktuell 61,58-62,56 EUR per Tagesschluss. Ein Anstieg über das Rallyhoch bei 67,88 EUR würde derweil ein bullishes Anschlusssignal senden. Im Fokus als offene nächste Zielregionen stehen die Bereiche 68,96/69,28 EUR und 70,80-72,54 EUR. Darüber käme es zu einer Verbesserung auch des langfristigen Chartbildes.