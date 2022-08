Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenstart die Bären klar das Kursgeschehen. Auf der Stimmung lasteten die drohende Gaskrise und die damit steigende Wahrscheinlichkeit für eine Rezession und anhaltend hohe Inflationsraten. Der Gaspreis sprang am Berichtstag zwischenzeitlich um weitere 18 Prozent nach oben. Der DAX schloss 2,32 Prozent tiefer bei 13.231 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 3,61 respektive 2,19 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es neun Gewinner und 91 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 87 Prozent. Einziger Sektor im Plus war der für Telekommunikationswerte (+0,25%). Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Einzelhandel (-4,94%), Automobile (-3,99%) und Technologie (-3,69%). Der Volatilitätsindex VDAX-NEW haussierte um 3,39 Punkte auf ein 5-Wochen-Hoch bei 29,58 Zählern und überwand damit die steigende 200-Tage-Linie. Die Aktie von Fresenius SE belegte mit einem Kurssprung um 3,57 Prozent die DAX-Spitze. Das Unternehmen hatte einen Führungswechsel bekannt gegeben. CEO Stephan Sturm werde Ende September durch den bisherigen Chef von Fresenius Kabi Michael Sen ersetzt.

An der Wall Street büßte der Dow Jones Industrial 1,91 Prozent auf 33.064 Punkte ein. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor 2,66 Prozent auf 12.891 Zähler. 80 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Abschläge. Das Abwärtsvolumen betrug 81 Prozent. Es gab 20 neue 52-Wochen-Hochs und 88 Tiefs. Der US-Dollar blieb als sicherer Hafen gesucht und wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD rutschte unter die Parität und notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,92 Prozent tiefer auf einem 20-Jahres-Tief bei 0,9942 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um fünf Basispunkte auf ein Mehrwochenhoch bei 3,03 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,79 Prozent auf 1.749 USD. Rohöl der US-Sorte WTI notierte 0,19 Prozent höher bei 90,61 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,83 Prozent tiefer bei 158,31 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,20 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.181) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die August-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von TAG Immobilien, Voltabox, Dermapharm Holding und Medtronic. Bereits gestern nach US-Börsenschluss hatte Zoom Video Communications (nachbörslich: -8,30%) mit einer Senkung der Jahresprognose enttäuscht.