Nächste Unterstützungen:

13.189-13.230

13.091/13.114

13.012-13.064

Nächste Widerstände:

13.262/13.274

13.328-13.352

13.413-13.456

Mit Blick auf die mittlerweile extrem überverkaufte Signallage in den markttechnischen Indikatoren auf Stundenbasis sowie auf die erreichten Supportbereiche, die aus dem 50%-Retracement der vorausgegangenen Impulswelle und der 50-Tage-Linie resultieren, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung oder Kurserholung. Angesichts der Dynamik des laufenden Abschwungs bleibt jedoch das technische Bias im kurzfristigen Zeitfenster bearish. Nächste Widerstände und mögliche Erholungsziele befinden sich bei 13.262/13.274 Punkten, 13.328-13.352 Punkten und 13.413-13.456 Punkten. Zu einer nennenswerten Aufhellung der technischen Ausgangslage müsste die Widerstandszone bei aktuell 13.521-13.666 Punkten geknackt werden. Eine Verletzung des aktuellen Supports bei 13.189-13.230 Punkten per Stundenschluss würde ein bearishes Anschlusssignal liefern. Potenzielle nächste Ziele auf der Unterseite lauten in diesem Fall 13.091/13.114 Punkte und 13.012-13.062 Punkte.