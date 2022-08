Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) hatte im März 2021 ein 6-Jahres-Hoch bei 252,20 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem primären Abwärtstrend. Zuletzt rutschte sie im Juli auf ein 2-Jahres-Tief bei 120,56 EUR. Dort traf der Anteilsschein bei extrem überverkaufter Ausgangslage in den markttechnischen Indikatoren auf ein Supportcluster, bestehend aus dem Korrekturtief vom November 2020 und dem 76,4%-Fibonacci-Retracement der letzten Hausse. Dieses Unterstützungsbündel bildete den Ausgangspunkt für den seither etablierten Erholungstrend. Nach dem Erreichen eines Rallyhochs bei 151,50 EUR am 16. August startete ein Rücksetzer. Dieser führte die Notierung zuletzt auf einen bedeutsamen Supportbereich zurück, der unter anderem aus der 50-Tage-Linie und der Erholungstrendlinie vom Juli-Tief resultiert. Im gestrigen Handel zeigte der Anteilsschein Stabilisierungsanzeichen. Das Verlaufstief bei 137,68 EUR ist nun kurzfristig kritisch. Ein Tagesschluss darunter würde ein erstes Warnsignal für eine mögliche Beendigung des mehrwöchigen Aufwärtstrends liefern. Bearishe Anschlusssignale entstünden mit einer Verletzung der Bereiche 134,80/135,14 EUR, 128,10 EUR und 125,02 EUR mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 120,17-122,96 EUR. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste Hürden bei 142,96-144,28 EUR und 145,46/146,22 EUR. Erst mit einem Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde sich das kurzfristige Chartbild zugunsten der Bullen aufhellen. Darüber würden die bedeutenderen Barrieren bei 151,34-151,50 EUR und aktuell 157,89-162,38 EUR in den charttechnischen Fokus rücken.