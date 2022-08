Die SAP-Aktie (WKN: 716460) hatte unterhalb des zyklischen Zwischenhochs vom November vergangenen Jahres (129,74 EUR) eine Top-Bildung vollzogen. Im Rahmen des seither laufenden Abwärtstrends näherte sie sich im Juli der ultralangfristig kritischen Unterstützung bei rund 82 EUR (Tiefs der Jahre 2020 und 2018) bis in unmittelbare Rufweite an. Hiervon ausgehend, zeigte der Wert eine Erholungsrally bis auf 94,47 EUR und damit in eine mittelfristig kritische Widerstandsregion hinein. Dort erlitt der Anteilsschein einen weiteren Schwächeanfall und rutschte dynamisch auf ein 5-Wochen-Tief. Aktuell versucht er sich im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracements (87,90 EUR) der Erholungsrally zu stabilisieren. Nächste Widerstände befinden sich bei 88,66 EUR, 89,66/89,78 EUR, 90,47 EUR und 91,15-92,18 EUR. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde ein prozyklisches Preissignal für eine erneute Attacke auf die Hürde bei 93,89-95,73 EUR liefern. Deren nachhaltige Überwindung würde eine mehrmonatige Bodenbildung komplettieren und fortgesetzte Kursavancen in Richtung 100,08 EUR und 104,40-105,10 EUR erwarten lassen. Zwischengeschaltet fungiert die fallende 200-Tage-Linie bei aktuell 102,31 EUR als bedeutsame Barriere. Ein Tagesschluss unterhalb des gestrigen Tiefs bei 87,05 EUR würde derweil zunächst für ein Wiedersehen mit dem Verlaufstief bei 83,84 EUR mit Zwischenetappe bei 85,32 EUR sprechen.