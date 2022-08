Der deutsche Aktienmarkt konnte sich zur Wochenmitte nach einem schwachen Handelsstart bei dünner Nachrichtenlage und dünnen Umsätzen stabilisieren. Der DAX schloss 0,20 Prozent fester bei 13.220 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,36 beziehungsweise 1,18 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 58 Gewinner und 41 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 60 Prozent. Stärkste Sektoren waren Konsum (+1,26%), Medien (+0,89%) und Pharma & HealthCare (+0,83%). Die deutlichsten Verluste auf der Sektoren-Ebene waren bei Automobilwerten (-0,92%) zu beobachten. CTS Eventim (+2,59%) und SFC Energy (+13,24%) standen nach erfreulich ausgefallenen Geschäftszahlen im Anlegerfokus.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,18 Prozent fester bei 32.969 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,28 Prozent auf 12.918 Zähler. 60 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Der US-Dollar befestigte sich gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen. EUR/USD handelte gegen Ende der US-Sitzung bei 0,9971 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen zog um sechs Basispunkte auf ein Mehrwochenhoch bei 3,11 Prozent an. Gold legte an der Comex um 0,20 Prozent auf 1.765 USD zu. WTI-Öl verteuerte sich nach stärker als erwartet gesunkenen Lagerbeständen um 1,58 Prozent auf 95,22 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,04 Prozent höher bei 159,51 Punkten. Die Bank of Korea hob wie allgemein erwartet ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent an. Die Regierung in China kündigte weitere fiskalpolitische Stimuli für die angeschlagene Volkswirtschaft im Wert von umgerechnet 146 Milliarden USD an. Der S&P Future notierte zuletzt 0,40 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.274) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ifo-Geschäftsklimaindex für den August. Die Konsensschätzung lautet auf einen Rückgang von zuvor 88,6 auf 87,2 Punkte. Daneben sind die BIP-Daten für Deutschland und die USA, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sowie das Protokoll der letzten EZB-Sitzung von Interesse. Ferner startet das vielbeachtete alljährliche Notenbanker-Symposium in Jackson Hole. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Delivery Hero und Fielmann.