Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 27,33 EUR eine dynamische Rally bis auf ein im Juli 2021 bei 105,90 EUR verzeichnetes Allzeithoch gezeigt. Darunter kam es zu einer Trendumkehr im langfristigen Zeitfenster. Der seither laufende Abverkauf ließ die Notierung bis auf ein am 24. Juni gesehenes 8-Jahres-Tief bei 20,94 EUR einbrechen. Der damit verbundene geringfügige Intraday-Rutsch unter das zyklische Tief aus dem Jahr 2018 (20,99 EUR) erwies sich als Bärenfalle. Es folgte eine mehrwöchige Erholungsrally bis auf 33,13 EUR. Dieser Aufwärtstrend wurde mit dem jüngsten dynamischen Abverkauf gebrochen. Aktuell versucht sich der Wert oberhalb des Hammer-Tiefs im Kerzenchart vom Mittwoch bei 24,02 EUR zu stabilisieren. Ein Tagesschluss darunter würde ein bearishes Anschlusssignal mit nächsten Zielen bei 23,22 EUR und 20,94/20,99 EUR generieren. Unterhalb von 20,94 EUR würde der übergeordnete Abwärtstrend bestätigt mit nächsten potenziellen Auffangbereichen bei 20,32 EUR, 19,42 EUR und 16,28-17,62 EUR. Mit Blick auf die Oberseite lässt sich eine nächste Hürde bei 25,20 EUR ausmachen. Deren Überwindung per Tagesschluss würde eine Erholungsbewegung in Richtung 26,04 EUR, 27,10/27,29 EUR und eventuell 28,00-29,30 EUR ermöglichen. Erst mit einem Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde sich das kurzfristige Chartbild leicht aufhellen. Unmittelbar bullish würde es mit einer nachhaltigen Überwindung der kritischen Widerstandszone bei 32,27-33,13 EUR. Im Erfolgsfall wäre ein mittelfristiger Vorstoß in Richtung 37,78/39,27 EUR vorstellbar.