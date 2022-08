Der deutsche Aktienmarkt konnte am Donnerstag Zugewinne verbuchen. Stützend wirkten besser als erwartete BIP-Daten sowie ein nicht so stark wie befürchtet gefallener ifo-Geschäftsklimaindex. Der DAX kletterte um 0,39 Prozent auf 13.272 Punkte. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,05 beziehungsweise 0,75 Prozent. In den drei Indizes gab es 56 Gewinner und 42 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sank um 1,23 Punkte auf 26,09 Zähler. Stärkste Sektoren waren Technologie (+1,56%), Transport (+0,85%) und Pharma & HealthCare (+0,84%). Schwächer tendierten Einzelhandelswerte (-2,26%), Finanzdienstleister (-0,62%) und Softwareaktien (-0,23%). Siemens Healthineers haussierte an der DAX-Spitze nach einem positiven Analystenkommentar um 2,07 Prozent. Dahinter zogen Bayer und Infineon um 2,02 respektive 1,66 Prozent an. Stärkste DAX-Verlierer waren Vonovia (-1,98%), HelloFresh (-1,89%) und Zalando (-1,77%). Im MDAX sprang K+S mit der Erwartung steigender Düngerpreise um 7,61 Prozent nach oben. Delivery Hero büßte nach Geschäftszahlen 4,43 Prozent ein.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial um 0,98 Prozent auf 33.292 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 1,75 Prozent auf 13.144 Punkte. 75 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 84 Prozent. Es gab 43 neue 52-Wochen-Hochs und 34 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um acht Basispunkte auf 3,03 Prozent ab. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,21 Prozent fester bei 0,9977 USD. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,48 Prozent auf 1.770 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 1,80 Prozent auf 93,18 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,60 Prozent fester bei 161,20 Punkten. Besonders deutliche Aufschläge zeigte der australische ASX 200 (+1,01%). Hier stützten vor allem Banken und Minenwerte den Aufschwung. Der S&P Future notierte zuletzt 0,17 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.315) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf die um 16.00 Uhr startende Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium. Daneben könnten sich Impulse von den Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen in den USA sowie vom Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan ergeben.