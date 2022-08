Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) war nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 98,80 EUR im Januar 2018 in einen Bärenmarkt übergegangen, der sie bis auf ein im März 2020 markiertes Dekadentief bei 37,36 EUR zurückwarf. Die anschließende Rally endete nach rund einem Jahr bei im April 2021 gesehenen 72,88 EUR. Seither dominieren wieder die Bären das Kursgeschehen. Die letzte Verkaufswelle vom Zwischenhoch im Juni drückte die Notierung dynamisch bis auf ein im Juli gesehenes 2-Jahres-Tief bei 39,33 EUR und damit bereits wieder in Rufweite zum Corona-Crash-Tief. Der folgenden Erholungsbewegung ging bei 45,97 EUR die Luft aus. In der vergangenen Woche trübte sich das kurzfristige Chartbild wieder signifikant ein. Die Aktie verletzte die Erholungstrendlinie und rutschte auf ein 6-Wochen-Tief. Das Handelsvolumen bestätigt eine bearishe Sichtweise. Die kurzfristige Signallage bleibt negativ zu werten, solange kein dynamischer Rebreak über die Widerstandszone bei aktuell 42,77-43,58 EUR per Tagesschluss gelingt. Als mögliche nächste Abwärtsziele fungieren die Bereiche 40,49 EUR, 40,14 EUR und 39,33 EUR. Darunter entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung der Ziel- und Unterstützungszone 37,36-37,68 EUR.