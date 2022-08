Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete zum Wochenstart bei dünner Nachrichtenlage weitere Abschläge, konnte sich jedoch von den Tagestiefs erholen. Der DAX schloss 0,61 Prozent tiefer bei 12.893 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,21 respektive 1,50 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 39 Gewinner und 60 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 62 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Automobilwerte (+1,39%) und Banken (+1,32%) die Nase vorn. Die deutlichste Schwäche zeigten Technologiewerte (-2,85%) und Pharma & HealthCare (-2,75%). Wie bereits am Freitag, belegte erneut die Porsche Holding (+3,66%) den Spitzenplatz im DAX. Der Anteilsschein profitierte weiter von Berichten über eine starke Nachfrage von Investoren hinsichtlich des geplanten Börsengangs der Sportwagenschmiede Porsche. Für die Volkswagen-Aktie ging es um 1,18 Prozent aufwärts. Ebenfalls gesucht waren HeidelbergCement (+3,33%), BASF (+3,18%) und Covestro (+2,93%). Größte DAX-Verlierer waren Bayer (-4,90%), Sartorius (-4,01%) und Infineon (-2,92%).

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,57 Prozent auf 32.099 Punkte nach. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor 0,96 Prozent auf 12.484 Punkte. 62 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. 30 neuen 52-Wochen-Hochs standen 137 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um acht Basispunkte nach oben auf ein Mehrwochenhoch bei 3,12 Prozent. Gold handelte an der Comex unverändert bei 1.750 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 4,14 Prozent auf ein 4-Wochen-Hoch bei 96,91 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte rund 0,7 Prozent fester. Besonders kräftige Aufschläge waren in Tokio zu beobachten. Für den Nikkei 225 ging es um rund 1,1 Prozent nach oben. Auffällige Schwäche zeigten derweil vor allem chinesische Technologiewerte. Der CSI 300 gab um rund 0,3 Prozent nach. Der S&P Future notierte zuletzt rund 0,3 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.937) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die heimischen Verbraucherpreisdaten sowie auf den Index des Verbrauchervertrauens in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von FlatexDEGIRO. Nach US-Börsenschluss legen Hewlett Packard Enterprise und HP ihre Quartalszahlen vor.