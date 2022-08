Die Aktie der Porsche Automobil Holding (WKN: PAH003) hatte im Rahmen der Rally vom Corona-Crash-Tief bei 28,28 EUR im März 2020 einen dynamischen Kursanstieg bis auf ein im Juni vergangenen Jahres verzeichnetes 13-Jahres-Hoch bei 102,00 EUR gezeigt. Seither etablierte sie einen übergeordneten Abwärtstrend, der sie bis zum Juli dieses Jahres auf ein Verlaufstief bei 59,06 EUR zurückführte. Dort startete eine Erholungsrally bis auf 74,98 EUR, gefolgt von einem Rücksetzer in den Bereich der überwundenen mehrmonatigen Abwärtstrendlinie. Ausgehend vom Korrekturtief bei 64,08 EUR, meldeten sich die Bullen zuletzt zurück. Mit dem sechsten Tagesanstieg in Folge gelang gestern die Überwindung der zuvor deckelnden 100-Tage-Linie. Das Handelsvolumen ist bullish zu werten. Mit einem Anstieg über die nächste Hürde bei 74,98 EUR würde die fallende 200-Tage-Linie bei aktuell 77,62 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Deren signifikante Überwindung per Tagesschluss würde die primäre Ziel- und Widerstandszone bei 80,00-82,26 EUR als nächstes Ziel bestätigen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über diese Zone käme es zu einer deutlichen Aufhellung der übergeordneten Ausgangslage mit möglichen Ausdehnungszielen bei 89,84/90,14 EUR und 95,00-97,66 EUR. Nächste Unterstützungen lauten 71,79 EUR, 69,92/70,28 EUR, 67,88 EUR und 66,38 EUR. Darunter würden die Bären wieder den technischen Vorteil erhalten mit potenziellen Abwärtszielen bei 64,08 EUR und 59,06 EUR.