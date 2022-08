Nächste Unterstützungen:

12.855/12.885

12.755-12.758

12.640-12.656

Nächste Widerstände:

13.119-13.168

13.204-13.217

13.260-13.281

Kurzfristig kritisch ist nun die Supportzone bei 12.855/12.885 Punkten. Solange diese nicht per Stundenschluss unterboten wird, könnten die Bullen heute eine erneute Attacke in Richtung der kurzfristig bedeutsamen Hürde bei 13.119-13.168 Punkten initiieren. Deren Überwindung würde für eine Ausdehnung der Erholung in Richtung 13.204-13.217 Punkte oder 13.260-13.281 Punkte sprechen. Zu einer deutlicheren Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes müssten die beiden soliden Barrieren bei 13.342-13.375 Punkten und aktuell 13.495-13.526 Punkten aus dem Weg geräumt werden. Ein Rutsch unter 12.855 Punkte würde zunächst einen erneuten Test der Supportzone 12.755-12.758 Punkte nahelegen. Darunter würde der mittelfristig kritische Support bei derzeit 12.640-12.656 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken.