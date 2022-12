Diese Analyse wurde am 01.12.2022 um 08:29 Uhr erstellt.

Die BMW-Aktie (WKN: 519000) war nach dem Erreichen eines 7-Jahres-Hochs bei 100,42 EUR im Januar in den Korrekturmodus übergegangen. Oberhalb des im März verzeichneten Korrekturtiefs bei 67,58 EUR formte sie einen im September erneut getesteten Boden. Im gestrigen Handel gelang schließlich die Bestätigung der Bodenbildung mit einem hochvolumigen und signifikanten Anstieg über das Reaktionshoch vom Juni bei 84,47 EUR auf ein 8-Monats-Hoch bei 86,37 EUR. Im Fokus als nächste Zielregion steht nun das Widerstandscluster bei 87,88-90,95 EUR. Dort befinden sich unter anderem das 61,8%-Fibonacci-Retracement, die Kurslücke vom 24. Februar sowie die Rückkehrlinie des Aufwärtstrendkanals. Ein nachhaltiger Ausbruch über 90,95 EUR würde mögliches Anschlusspotenzial in Richtung 93,39 EUR, 97,60 EUR und 100,42 EUR eröffnen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über nächste Supportbereiche bei 84,82 EUR und 82,80-83,04 EUR. Darunter wäre ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 81,36 EUR und eventuell 77,57-79,21 EUR einzuplanen. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb von 75,06 EUR.