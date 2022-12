Nächste Unterstützungen:

14.322-14.363

14.273

14.150

Nächste Widerstände:

14.488/14.494

14.551-14.572

14.599/14.602

Ein charttechnischer Befreiungsschlag im kurzfristigen Zeitfenster liegt noch nicht vor. Nächster Widerstand liegt bei 14.488/14.494 Punkten. Die vorbörsliche Indikation legt nahe, dass diese Hürde zur Eröffnung übersprungen wird. Damit rücken die bedeutenderen Barrieren bei aktuell 14.551-14.572 Punkten sowie 14.599/14.602 Punkten in den Fokus. Deren Überwindung per Tagesschluss würde schließlich die mittelfristig kritische Barriere bei 14.709-14.925 Punkten als mögliches Ziel aktivieren. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 14.322-14.363 Punkten würde derweil ein bearishes Anschlusssignal im Rahmen der laufenden Konsolidierung unterhalb des November-Hochs liefern. Potenzielle nächste Ziele liegen in diesem Fall bei 14.273 Punkten und 14.150 Punkten. Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 14.000 Punkte würde nicht überraschen.