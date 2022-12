Nächste Unterstützungen:

14.416-14.432

14.363

14.322/14.327

Nächste Widerstände:

14.551-14.572

14.599/14.602

14.709-14.925

Mit Blick auf das Kursgeschehen der vergangenen Tage konsolidiert der Index in einer größeren Range zwischen 14.327 Punkten und 14.572 Punkten. Der mittelfristige Erholungstrend bleibt intakt. An der technischen Ausgangslage ergeben sich keine Veränderungen. Auf der Oberseite fungieren die Bereiche 14.551-14.572 Punkte und 14.599/14.602 Punkte als kurzfristig relevante Hürden. Deren Überwindung per Tagesschluss würde die mittelfristig kritische Barriere bei 14.709-14.925 Punkten als mögliches Ziel aktivieren. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 14.416-14.432 Punkten per Stundenschluss würde derweil Abwärtsrisiken in Richtung 14.363 Punkte und 14.322/14.327 Punkte mit sich bringen. Unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das kurzfristige Bild eintrüben. Potenzielle nächste Ziele liegen in diesem Fall bei 14.273 Punkten und 14.150 Punkten. Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 14.000 Punkte würde nicht überraschen.