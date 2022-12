Der Silberpreis hatte im Februar 2021 nach dynamischer Rally ein 8-Jahres-Hoch bei 30,07 USD markiert. Im Rahmen des seither laufenden langfristigen Abwärtstrends rutschte er bis Anfang September dieses Jahres auf ein 2-Jahres-Tief bei 17,54 USD. Das anschließende Kursgeschehen entwickelte sich zu einem mittelfristigen Boden. Zuletzt konnte sich das Edelmetall nach ausgeprägter Konsolidierung im Dunstkreis der 200-Tage-Linie nach oben absetzen und markierte heute ein 8-Monats-Hoch bei 23,50 USD. Kurzfristig betrachtet könnte die erreichte Hürde des 61,8%-Fibonacci-Retracements mit Blick auf die überkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren Anlass für eine mehrtägige Verschnaufpause liefern. Im Falle einer unmittelbaren Fortsetzung des mehrmonatigen Aufwärtstrends würden potenzielle nächste Ziele und Barrieren bei 23,95/24,11 USD und aktuell 24,71-24,92 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Die letztgenannte Zone ist von übergeordneter Relevanz, da dort unter anderem derzeit die primäre Abwärtstrendlinie verläuft. Sollte die Notierung hingegen zunächst in den kommenden Tagen konsolidieren, würden mögliche Auffangbereiche bei 22,23/22,47 USD, 22,00 USD und vor allem 21,27-21,66 USD als antizyklische Einstiegszone auf der Long-Seite relevant. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig unterboten wird, bleiben die Silber-Bullen in einer aussichtsreichen Position. Die Saisonalität gestaltet sich ab dem 22. Dezember stark positiv bis zum 14. Februar. In den vergangenen zehn Jahren verbuchte die Notierung in jedem Jahr innerhalb dieses Zeitraumes Kursgewinne. Im Schnitt waren es laut dem Datenanbieter seasonax 7,01 Prozent (Medianwert: +7,84%).