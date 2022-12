Diese Analyse wurde am 07.12.2022 um 08:35 Uhr erstellt.

Die Aktie der Hannover Rückversicherung (WKN: 840221) hatte im August eine bullishe Keilformation nach oben verlassen und damit ein mittelfristig relevantes Kaufsignal generiert. Das Papier zeigte seither deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt. Zuletzt konsolidierte es im Bereich des Hochs vom Februar (181,70 EUR) über mehrere Tage seitwärts. Im gestrigen Handel schraubte sich die Notierung schließlich mit einer langen bullishen Tageskerze auf ein 2-Jahres-Hoch. Der primäre Aufwärtstrend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 98,25 EUR wurde damit bestätigt. Damit richtet sich der charttechnische Fokus auf die Oberkante der Abwärtslücke vom 24. Februar 2020 bei 188,00 EUR als mögliches nächstes Kursziel. Darüber (Tagesschlusskursbasis) wäre der Weg frei für einen erneuten Angriff auf das Rekordhoch bei 192,80 EUR. Ein bearishes Signal im kurzfristigen Zeitfenster entstünde nun mit einem Rutsch unter den Support bei 181,50/181,70 EUR per Tagesschluss. In diesem Fall wäre eine Korrektur in Richtung 178,25/178,90 EUR, 176,35/177,21 EUR und eventuell 167,78-171,99 EUR einzuplanen. Erst darunter käme es zu einer leichten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes.