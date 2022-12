Nächste Unterstützungen:

14.305-14.327

14.251/14.273

14.100-14.157

Nächste Widerstände:

14.363/14.372

14.439-14.451

14.482

Die kurzfristigen Risiken auf der Unterseite sind mit dem gestrigen Kursgeschehen angestiegen. Ein Übergang der laufenden Konsolidierung in eine deutlichere Abwärtskorrektur sollte eingeplant werden. Stundenschlusskurse unterhalb der nächsten beiden Unterstützungen bei 14.305-14.327 Punkten und aktuell 14.251/14.273 Punkten würden ein solches Korrekturszenario bestätigen. In diesem Fall befindet sich der nächste potenzielle Ziel- und Auffangbereich bei 14.100-14.157 Punkten. Darunter (Tagesschlusskursbasis) entstünden deutlichere Risiken in Richtung 13.948 Punkte und 13.538-13.691 Punkte. Nächste Widerstände lauten 14.363/14.372 Punkte und 14.439-14.451 Punkte. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde die unmittelbaren Abwärtsrisiken deutlich verringern und für eine zeitliche Ausdehnung der mehrtägigen Seitwärtskonsolidierung sprechen. Nächste Hürden liegen dann bei 14.482 Punkten und 14.544-14.602 Punkten.