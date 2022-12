Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) hatte im März 2020 ein zyklisches 10-Jahres-Tief bei 30,05 EUR verzeichnet. Die anschließende Hausse beförderte die Notierung bis auf ein im April markiertes Rekordhoch bei 119,75 EUR. Seither dominieren die Bären das Kursgeschehen. Der dynamische Abverkauf führte zum Bruch des primären Aufwärtstrends und ließ den Kurs bis auf ein im September verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 51,00 EUR einbrechen. Dort übernahmen die Bullen im mittelfristigen Zeitfenster das Ruder und beförderten den Wert im Rahmen eines fünfwelligen Erholungstrends an ein bedeutendes Widerstandscluster, welches aktuell weitere Kursavancen deckelt. Es resultiert unter anderem aus der fallenden 200-Tage-Linie, dem 38,2%-Fibonacci-Retracement und der Abwärtslücke vom 22. Juni. Am Montag formte der Anteilsschein eine Shooting-Star-Kerze an dieser Bastion der Bären. Die negative Implikation dieses Umkehrmusters wird durch die zuletzt im überkauften Terrain bearish divergierenden Momentum-Indikatoren erhöht. Die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur ist daher hoch. Ein Tagesschluss unter der aktuellen Supportzone 74,78-75,70 EUR würde ein solches Szenario preislich bestätigen. Nächste potenzielle Ziele und Auffangbereiche lauten in diesem Fall 73,10 EUR, 71,46 EUR und 65,46-68,87 EUR. Ein bearishes Signal im mittelfristigen Zeitfenster entstünde erst mit einer Verletzung der Unterstützung bei 61,94 EUR. Mit einem Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 78,27-80,30 EUR würde das Papier ein Anschlusskaufsignal generieren. Im Erfolgsfall würde eine mögliche unmittelbare Ausdehnung des mittelfristigen Aufwärtstrends in Richtung 82,79 EUR und 84,26-85,46 EUR signalisiert. Zur Aufhellung auch des langfristigen Chartbildes bedarf es der Herausnahme der Barriere bei 93,49/93,58 EUR.