Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) hatte im März 2021 ein Rallyhoch bei 12,03 EUR markiert und befindet sich seither in einem zyklischen Bärenmarkt. Oberhalb des im September dieses Jahres verzeichneten 2-Jahres-Tiefs bei 4,17 EUR startete eine Erholungsbewegung, die sich zu einer mittelfristigen Bodenbildung entwickeln könnte. Hierzu müsste das Papier die gestern erreichte Widerstandszone bei 5,86-6,03 EUR und anschließend die bedeutendere Hürde bei aktuell 6,42-6,51 EUR signifikant per Tagesschluss überwinden. Im Erfolgsfall würde die Kurslücke bei 6,81-6,99 EUR eine wichtige nächste Zwischenetappe darstellen. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in Richtung 8,15-8,29 EUR vorstellbar. Nächste Unterstützungen lauten 5,70 EUR, 5,43-5,49 EUR und 5,08-5,23 EUR. Eine nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde das Szenario einer Bodenbildung in Frage stellen. Unmittelbar bearishe Signale entstünden aktuell unter 4,70 EUR sowie unter 4,43 EUR mit nächstem Ziel 4,17 EUR.