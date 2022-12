Der deutsche Aktienmarkt konnte sich am Donnerstag in einem nachrichtenarmen Umfeld nach den jüngsten Kursverlusten stabilisieren. Der DAX schloss 0,02 Prozent höher bei 14.265 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten deutlichere Aufschläge von 0,80 beziehungsweise 0,51 Prozent. In den drei Indizes gab es 59 Gewinner und 37 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte (+2,03%) klar die Nase vorn. Ebenfalls fest tendierten Medienwerte (+1,16%) und Finanzdienstleister (+0,62%). Schwach präsentierten sich vor allem Automobilwerte (-0,91%), Versorger (-0,73%) und Transporttitel (-0,61%). Infineon haussierte an der DAX-Spitze um 1,98 Prozent, gefolgt von Airbus (+1,72%) und Fresenius SE (+1,63%). BMW hielt mit einem Minus von 1,89 Prozent die rote Laterne im Leitindex. Das Papier litt unter einer Herabstufung auf „Untergewichten“ seitens der Analysten von Bank of America.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,55 Prozent höher bei 33.781 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 1,22 Prozent auf 11.638 Zähler. An der NYSE gab es 1.740 Gewinner und 1.379 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. 49 neuen 52-Wochen-Hochs standen 71 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar verzeichnete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen Abschläge. EUR/USD kletterte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,50 Prozent auf 1,0556 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um sechs Basispunkte auf 3,48 Prozent an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,21 Prozent höher bei 159,02 Punkten. Inflationsdaten aus China für den November kamen in etwa wie von Experten erwartet herein. Die Verbraucherpreise in der zweitgrößten Volkswirtschaft stiegen um annualisierte 1,6 Prozent. Die Erzeugerpreise fielen um 1,3 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,23 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.312) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Erzeugerpreise sowie den Verbraucherstimmungsindex der Uni Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Carl Zeiss Meditec. Sartorius steht mit einer gestern Abend bekannt gegebenen Kooperationsvereinbarung mit der schwedischen Bico Group im Fokus.