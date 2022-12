Nächste Unterstützungen:

14.197

14.100-14.157

13.948

Nächste Widerstände:

14.316-14.345

14.363/14.372

14.391

Die Erholung könnte sich heute unmittelbar in Richtung der nächsten Widerstände bei 14.316-14.345 Punkten und eventuell 14.363/14.372 Punkten ausdehnen. Zu einer nennenswerten Aufhellung der kurzfristigen Ausgangslage müssten die weiteren potenziellen Hürden bei 14.391 Punkten und 14.426/14.436 Punkten per Stundenschluss aus dem Weg geräumt werden. Darunter bleibt der Index anfällig für eine weitere Abwärtswelle. Ein Rutsch unter 14.197 Punkte würde für fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 14.100-14.157 Punkte sprechen. Mit einem Tagesschluss unterhalb von 14.100 Punkten entstünden deutlichere Korrekturrisiken in Richtung 13.948 Punkte und 13.538-13.691 Punkte.