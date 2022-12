Der TecDAX hatte im November vergangenen Jahres ein 21-Jahres-Hoch bei 4.010 Punkten markiert. Die darunter ausgebildete mehrmonatige obere Umkehrformation wurde im Januar mit dem Rutsch unter die Marke von 3.536 Punkten komplettiert. Seither befinden sich die Bären übergeordnet am Ruder. Ausgehend vom im Oktober verzeichneten 2-Jahres-Tief bei 2.589 Punkten, startete ein Erholungstrend, der die Notierung in der Spitze um rund 22 Prozent nach oben beförderte. Aktuell konsolidiert der Index die Rally unterhalb des Verlaufshochs bei 3.162 Punkten und oberhalb eines in den letzten Tagen getesteten Supportclusters, welches unter anderem aus der rückeroberten 200-Tage-Linie und mehreren Fibonacci-Marken resultiert. Das kurzfristige technische Bias ist aktuell neutral. Nächste Widerstände lauten 3.065/3.068 Punkte und 3.086/3.088 Punkte. Ein Tagesschluss darüber würde mögliche Kursavancen in Richtung 3.104 Punkte, 3.130/3.132 Punkte und 3.162 Punkte signalisieren. Ein bullishes Anschlusssignal im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends mit nächstem Ziel 3.232 Punkte entstünde mit einem signifikanten Tagesschluss oberhalb von 3.162 Punkten. Darüber würde schließlich der dominante Abwärtstrend gebrochen. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter das aktuelle Supportcluster bei 3.011-3.027 Punkten per Tagesschluss ein Signal für eine deutlichere Abwärtskorrektur generieren. Die nächste bedeutende Zielzone liegt in diesem Fall bei 2.923-2.948 Punkten. Deren nachhaltige Verletzung würde das technische Bild weiter eintrüben. Nächste Auffangbereiche lassen sich dann bei 2.864-2.890 Punkten und 2.783/2.808 Punkten ausmachen.