Nächste Unterstützungen:

14.292

14.197-14.218

14.150

Nächste Widerstände:

14.386

14.409

14.436

Der Index befindet sich damit weiterhin in einer Erholungsbewegung vom am Donnerstag gesehenen 3-Wochen-Tief bei 14.197 Punkten. Der mittelfristige Aufwärtstrend vom September-Tief ist intakt. Ganz kurzfristig erscheint die technische Ausgangslage zur heutigen Eröffnung neutral. Nächste Widerstände befinden sich bei 14.386 Punkten, 14.409 Punkten und 14.436 Punkten. Ein dynamischer Anstieg über die letztgenannte Marke per Stundenschluss würde die Lage aufhellen und für einen erneuten Vorstoß an die bedeutendere Hürde bei 14.544-14.602 Punkten sprechen. Weitere Barrieren lauten 14.709/14.732 Punkte und 14.925 Punkte. Nächste Supportbereiche liegen bei 14.292 Punkten und 14.197-14.218 Punkten. Darunter entstünde ein kurzfristig relevantes bearishes Anschlusssignal mit möglichen nächsten Zielen bei 14.150 Punkten, 14.090 Punkten und 13.948/13.975 Punkten. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde für eine deutlichere Korrektur in Richtung 13.527-13.597 Punkte sprechen.