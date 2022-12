Die Aktie des Versicherers Talanx (WKN: TLX100) hatte im Januar ein 2-Jahres-Hoch bei 44,42 EUR markiert. Nach einer dreiwelligen Abwärtskorrektur konnte sie sich oberhalb des im März bei 33,44 EUR verzeichneten Tiefs wiederholt stabilisieren. Zuletzt zeigte der Anteilsschein eine dynamische mehrwöchige Rally vom Oktober-Tief bis in unmittelbare Rufweite zum Januar-Hoch. Mit Blick auf das kurzfristige Zeitfenster konsolidiert er den jüngsten Aufschwung oberhalb von 43,28 EUR. Entsprechend ist die technische Ausgangslage neutral. Angesichts der Bedeutung der Hürde und der extrem überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren muss jedoch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Verschnaufpause im Sinne eines deutlicheren Abpralls von der aktuellen Barriere unterstellt werden. Eine Bestätigung für ein solches Szenario läge in einem Tagesschluss unterhalb des Konsolidierungstiefs bei 43,28 EUR. In diesem Fall würde ein Pullback in Richtung 42,09/42,23 EUR, 40,71 EUR und eventuell 39,54-40,18 EUR nicht überraschen. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes. Mit einem nachhaltigen Ausbruch über 44,42 EUR per Tagesschluss könnte sich der mittelfristige Aufwärtstrend hingegen unmittelbar ausdehnen. Aus dem langfristigen Chartbild ließe sich im Erfolgsfall erst bei 47,18-48,38 EUR eine relevante nächste Ziel- und Widerstandsregion ausmachen.