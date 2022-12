Nächste Unterstützungen:

14.263

14.197-14.218

14.150

Nächste Widerstände:

14.366-14.391

14.436

14.482

Das kurzfristige Chartbild bleibt entsprechend neutral. Ein nachhaltiger Ausbruch aus der Range der letzten vier Handelstage dürfte die Richtung des nächsten Impulses vorgeben. Ein signifikanter Break über die Hürde bei 14.366-14.391 Punkten per Stundenschluss würde mögliche nächste Ziele bei 14.436 Punkten und 14.482 Punkten in den Fokus rücken. Darüber wäre der Weg weitgehend frei in Richtung der bedeutenderen Barriere bei 14.544-14.602 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supportbereiche bei 14.263 Punkten und 14.197-14.218 Punkten. Darunter wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Abwärtskorrektur vom Monatshoch bis auf zunächst 14.150 Punkte und 14.080 Punkte einzuplanen.