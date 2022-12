Die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 19,10 EUR im März 2020 eine dynamische Rally gezeigt. Dieser Aufschwung beförderte das Papier des Logistikkonzerns bis auf ein im August 2021 verzeichnetes Allzeithoch bei 61,38 EUR. Seither bewegt es sich in einem primären Abwärtstrend. Zuletzt verbuchte der Wert am 28. September ein Verlaufstief bei 29,68 EUR und initiierte eine Erholungsrally. Schließlich ging der Anteilsschein unterhalb des Rallyhochs bei 39,82 EUR in den Konsolidierungsmodus über und pendelte dabei um die noch fallende 200-Tage-Linie. Im gestrigen Handel überwand er begleitet von hohem Volumen die mehrwöchige Abwärtstrendlinie. Zur Bestätigung des mittelfristigen Erholungstrends bedarf es nun noch der Herausnahme der aktuellen Widerstandszone 39,61-39,90 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall entstünde Anschlusspotenzial in Richtung 42,68 EUR mit Zwischenetappen bei 41,19 EUR und 41,79 EUR. Erst oberhalb von 42,68 EUR würde der primäre Abwärtstrend gebrochen. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen kurzfristig in einer starken Position, solange der Support bei 37,76-38,27 EUR nicht unterboten wird. Ein Tagesschluss unter 37,53 EUR würde eine Abwärtskorrektur mit Zielrichtung zunächst 36,27-36,48 EUR nahelegen. Die mittelfristige Aufwärtstrendlinie verläuft derzeit bei 35,18 EUR.