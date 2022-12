Der deutsche Aktienmarkt wurde am Dienstag von schwächer als erwarteten US-Inflationsdaten beflügelt. Der DAX schloss 1,34 Prozent fester bei 14.498 Punkten. Vom zwischenzeitlich verzeichneten 6-Monats-Hoch bei 14.676 Punkten kam der Index damit jedoch deutlich zurück. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 2,08 respektive 1,40 Prozent. In den drei Indizes gab es 78 Gewinner und 16 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 91 Prozent. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am deutlichsten nach oben tendierten Einzelhandelswerte (+5,65%), Technologiewerte (+3,80%) und Transportwerte (+2,55%). An der DAX-Spitze thronte Zalando mit einem nachrichtenlosen Plus von 6,33 Prozent. Dahinter folgten adidas (+5,53%) und Vonovia (+5,07%). Beiersdorf büßte als Schlusslicht 0,79 Prozent ein. Im MDAX haussierte Lufthansa um 3,74 Prozent auf ein Jahreshoch. Die Kranich-Airline hatte erneut ihren Ausblick für das laufende Jahr angehoben.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial um 0,31 Prozent auf 34.109 Punkte vor. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 schloss 1,09 Prozent fester bei 11.834 Zählern. Beide Indizes kamen damit sehr deutlich von den Tageshochs zurück. 68 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 59 Prozent. 91 neuen 52-Wochen-Hochs standen 56 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar stand nach den Verbraucherpreisdaten auf breiter Front kräftig unter Druck. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,90 Prozent auf 1,0634 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um zehn Basispunkte auf 3,51 Prozent ab. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,71 Prozent auf 1.823 USD. Rohöl der US-Sorte WTI zog um 3,16 Prozent auf 75,48 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,72 Prozent fester bei 159,88 Punkten. Besonders deutlich fielen die Zugewinne in Taiwan und Südkorea aus. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,19 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.463) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Anlegerfokus auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Die Konsensschätzung lautet auf eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte auf ein Zielband bei 4,25-4,50 Prozent. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Inditex, Tui und Metro.