Die Aktie der Merck KGaA (WKN: 659990) hatte im Dezember 2021 ein Rekordhoch bei 231,50 EUR verzeichnet. Die anschließende Korrektur des langfristigen Haussetrends schickte die Notierung bis auf ein im Juni gesehenes Tief bei 153,10 EUR. Das Kursgeschehen oberhalb dieser Marke stellt den Versuch einer mehrmonatigen Bodenbildung dar. Zuletzt konnte sich der Wert dynamisch und begleitet von hohem Handelsvolumen von allen relevanten gleitenden Durchschnittslinien nach oben absetzen. Im gestrigen Handel überquerte er schließlich das Reaktionshoch vom August bei 189,70 EUR. Vom Ausmaß her kann der Ausbruch jedoch noch nicht als nachhaltig gewertet werden. Ein Tagesschluss oberhalb der Marke 193,40 EUR würde eine erste Bestätigung für die Komplettierung der Bodenbildung liefern. Eine weitere Bestätigung wäre in einem Anstieg über das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 201,55 EUR zu sehen. Mittelfristig wäre im Erfolgsfall ein Vorstoß in Richtung 212/216 EUR und nachfolgend 226-232 EUR vorstellbar. Nächste Unterstützungen für den Fall eines Rücksetzers lassen sich aktuell bei 186,50/187,45 EUR und 179,30-182,60 EUR ausmachen. Das derzeit konstruktive Chartbild würde erst mit einem Rutsch unter die bedeutende Supportzone bei 170,20-176,78 EUR zerstört. In diesem Fall würde ein Wiedersehen mit den Tiefs bei 153,10/156,80 EUR nicht überraschen.