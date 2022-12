Nächste Unterstützungen:

14.376-14.397

14.263/14.277

14.197/14.218

Nächste Widerstände:

14.491/14.504

14.585-14.676

14.709

Die ganz kurzfristige technische Ausgangslage ist zur heutigen Eröffnung neutral. Ein Rutsch unter die aktuelle Unterstützung bei 14.376-14.397 Punkten per Stundenschluss würde in diesem Zeitfenster ein bearishes Signal generieren. Zugleich würde eine mögliche Ausdehnung der mehrwöchigen Seitwärtskorrektur indiziert. Potenzielle nächste Supportbereiche und Ziele liegen in diesem Fall bei 14.263/14.277 Punkten und 14.197/14.218 Punkten. Darunter würde ein deutlicherer Pullback in Richtung 14.150 Punkte, 14.044 Punkte, 13.948 Punkte und 13.559-13.691 Punkte möglich. Nächste Barrieren auf der Oberseite lassen sich bei 14.491/14.504 Punkten, 14.585-14.676 Punkten, 14.709 Punkten und 14.732/14.733 Punkten ausmachen. Darüber entstünde unmittelbares Aufwärtspotenzial in Richtung 14.824 Punkte und 14.925 Punkte. Erst oberhalb der letztgenannten Marke würde das derzeit weiterhin längerfristig bearishe Bias neutralisiert.