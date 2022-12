Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) hatte ausgehend vom im Januar 2018 bei 22,31 EUR markierten Rekordhoch einen Abwärtstrend etabliert. Oberhalb der im Jahr 2020 verzeichneten Tiefpunkte bei 4,89/5,01 EUR versucht sich das Papier an einer ultralangfristigen Bodenbildung. Diese würde mit einem nachhaltigen Ausbruch über das Reaktionshoch aus dem Jahr 2021 bei 9,25 EUR abgeschlossen. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild zeigte der Wert einen impulsiven Kursschub vom September-Tief bei 5,48 EUR, der das Papier zuletzt über die wichtige horizontale Hürde bei 7,92 EUR beförderte. Im gestrigen Handel verzeichnete der Wert ein Jahreshoch bei 8,21 EUR. Anschließende Gewinnmitnahmen formten eine bearishe Shooting-Star-Kerze. Angesichts extrem überkaufter markttechnischer Indikatoren ist die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder Korrektur am erreichten Widerstandsniveau deutlich erhöht. Ein Pullback in Richtung 7,87/7,92 EUR oder 7,61-7,78 EUR würde nicht überraschen. Mit einem nachhaltigen Rutsch unter die letztgenannte Zone per Tagesschluss würde sich das kurzfristige technische Bild deutlicher eintrüben mit Risiken in Richtung 7,14-7,25 EUR und eventuell 6,63-6,89 EUR. Ein Tagesschluss über 8,21 EUR würde derweil ein prozyklisches Anschlusskaufsignal in Richtung zunächst 8,37/8,47 EUR generieren.