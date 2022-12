Die Puma-Aktie (WKN: 696960) hatte eine zyklische Hausse durchlaufen, die die Notierung vom Corona-Crash-Tief bei 40,00 EUR im März 2020 bis auf ein im November 2021 verzeichnetes Rekordhoch bei 115,40 EUR katapultierte. Seither etablierte der DAX-Absteiger einen dynamischen Abwärtstrend und verzeichnete am 4. November dieses Jahres ein 2-Jahres-Tief bei 41,31 EUR. Die an diesem Tag geformte High-Wave-Kerze leitete einen Erholungstrend ein. Bis auf ein 3-Monats-Hoch bei 54,86 EUR konnte der Anteilsschein in der vergangenen Woche vorstoßen, bevor er auf Widerstand traf. Der seither laufende Rücksetzer führte am Freitag zum erfolgreichen Test der Supportzone bei aktuell 50,36-50,64 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde ein erstes Warnsignal für eine mögliche Beendigung des Erholungstrends liefern. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem nachhaltigen Rutsch unter die mittelfristig kritische Unterstützung bei derzeit 47,56-48,77 EUR. In diesem Fall lauten nächste potenzielle Ziele 44,26 EUR und 40,00/41,33 EUR. Mit einem Tagesschluss oberhalb der nächsten Hürde bei 54,49-54,86 EUR würde hingegen eine Ausdehnung des im November gestarteten Aufwärtstrends mit möglichen Zielen bei 57,49-59,50 EUR und 61,78/63,78 EUR signalisiert. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone käme es zu einer leichten Aufhellung des übergeordneten Chartbildes.