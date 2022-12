Anhaltende Zinssorgen lasteten auch zum Wochenausklang auf dem deutschen Aktienmarkt. Der DAX schloss am letzten großen Verfallstag an den Terminbörsen in diesem Jahr 0,67 Prozent tiefer bei 13.893 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Abschläge von 1,29 beziehungsweise 1,56 Prozent. In den drei Indizes gab es 19 Gewinner und 80 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 84 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance stemmten sich die als Profiteure steigender Zinsen geltenden Banken (+2,94%) gegen den Negativtrend. Einziger weiterer Sektor im Plus war der Konsum-Sektor (+0,98%). Am schwächsten präsentierten sich Finanzdienstleister (-3,60%), Pharma & HealthCare (-2,21%) und Technologiewerte (-2,17%). An der DAX-Spitze ging es mit der VW-Aktie um 2,23 Prozent nach oben. Stützend wirkten hier eine Kaufempfehlung sowie die Erwartung einer milliardenschweren Sonderdividende aus dem IPO der Sportwagenschmiede Porsche AG.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial 0,85 Prozent auf 32.920 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,90 Prozent auf 11.244 Zähler. 66 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 76 Prozent. Es gab 31 neue 52-Wochen-Hochs und 177 Tiefs. Der US-Dollar neigte mit der gestiegenen Risikoaversion zur Stärke. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels 0,26 Prozent auf 1,0600 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um vier Basispunkte auf 3,48 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,83 Prozent auf 1.803 USD. WTI-Öl verlor derweil 2,33 Prozent auf 74,34 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,28 Prozent tiefer bei 155,91 Punkten. Gegen den Trend zeigte der indische Aktienmarkt Stärke. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.929) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf den ifo-Geschäftsklimaindex für Dezember. Experten erwarten im Schnitt einen Anstieg auf 87,4 Punkte nach zuvor 86,3 Punkten. Unternehmensseitig werden mit Handelsbeginn einige Indexänderungen wirksam. So rückt die Aktie der Porsche AG in den DAX auf. Dafür verlässt Puma den Leitindex und steigt in den MDAX ab.