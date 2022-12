Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März 2020 ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Nach dem Erreichen eines 4-Jahres-Hochs bei 9,51 EUR im Februar ging der Wert in den Korrekturmodus über. Auf der Oberseite fungierte dabei die Zone 8,44-8,64 EUR wiederholt als Deckel. Am Freitag vollzog der Anteilsschein einen dynamischen Ausbruch über eine mehrwöchige Eindämmungslinie, die 50-Tage-Linie und eine horizontale Widerstandszone. Im gestrigen Handel wurde der Ausbruch mit einem 6-Wochen-Hoch bei 8,24 EUR bestätigt. Damit erscheint eine neuerliche Attacke auf die kritische Hürde bei 8,44-8,64 EUR plausibel. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg darüber per Wochenschluss würde sich deutlicheres Potenzial mit Zielrichtung 9,51/9,66 EUR ergeben. Die kurzfristige Ausgangslage bleibt bullish, solange nicht der Support bei 7,91-7,96 EUR per Tagesschluss oder die Unterstützung bei 7,63 EUR intraday unterschritten wird. Darunter wäre eine zeitliche Ausdehnung der mehrmonatigen volatilen Seitwärtsbewegung zu favorisieren.