Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) war anlässlich des Corona-Ausverkaufs bis auf ein im März 2020 markiertes Allzeittief bei 4,45 EUR eingebrochen. Die anschließende Hausse beförderte sie bis auf ein am 10. Februar dieses Jahres verzeichnetes 4-Jahres-Hoch bei 14,64 EUR und damit an eine bedeutsame Hürde (Kurslücke vom 2. Februar 2018). Dort startete ein korrektiver Abwärtstrend, der die Notierung bis auf ein am 3. Oktober bei 7,25 EUR gesehenes Verlaufstief zurückführte. Seither dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen. Im Rahmen eines dynamischen mittelfristigen Aufwärtstrends spurtete die Aktie bis auf 10,62 EUR und korrigierte diesen Impuls zuletzt oberhalb der überwundenen 200-Tage-Linie. Im gestrigen Handel formte der Wert begleitet von hohem Volumen eine lange bullishe Tageskerze und knackte damit die korrektive Abwärtstrendlinie. Dieses Ausbruchssignal könnte den Kurs nun zeitnah an das Hoch bei 10,62 EUR und nachfolgend an die mittelfristig relevante Ziel- und Widerstandszone bei 10,73-10,97 EUR befördern. Mit einem nachhaltigen Anstieg über 10,97 EUR per Tagesschluss käme es zu einer weiteren Aufhellung der technischen Ausgangslage mit Anschlusspotenzial in Richtung 11,51/11,55 EUR, 11,76-11,81 EUR und 12,11/12,13 EUR. Mit Blick auf die Unterseite sollte zur Aufrechterhaltung des bullishen Bias im kurzfristigen Zeitfenster die Supportzone bei 10,11-10,29 EUR im Falle eines Rücksetzers verteidigt werden. Darunter (Tagesschlusskursbasis) entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 9,68-9,86 EUR und eventuell 9,32-9,44 EUR.