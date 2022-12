Der deutsche Aktienmarkt zeigte zur Wochenmitte einen breiten Aufschwung. Stützend für die Kauflaune waren der dritte Anstieg im GfK-Konsumklimaindikator in Folge sowie eine überraschend gute Stimmung unter den US-Verbrauchern, gemessen am Index des Conference Boards. Der DAX verbesserte sich um 1,54 Prozent auf 14.098 Punkte. MDAX und TecDAX legten um 2,10 und 1,57 Prozent zu. In den drei Indizes gab es 92 Gewinner und lediglich sechs Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 87 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sackte um 1,68 Punkte auf 19,39 Zähler ab und erreichte damit das niedrigste Niveau seit Januar. Alle Sektoren verzeichneten Aufschläge. Am stärksten nach oben ging es mit den Einzelhandelswerten (+4,08%) und Konsumwerten (+3,82%). Beflügelt von starken Quartalszahlen des Konkurrenten Nike, haussierte adidas an der DAX-Spitze um 6,76 Prozent. Die unlängst in den MDAX abgestiegene Puma-Aktie sprang gar um 9,45 Prozent nach oben.

Auch an der Wall Street hatten die Bullen das Sagen. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,60 Prozent auf 33.376 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 1,48 Prozent auf 11.236 Zähler. 74 Prozent der Werte an der NYSE wiesen positive Vorzeichen auf. Das Aufwärtsvolumen betrug 86 Prozent. Es gab 52 neue 52-Wochen-Hochs und 73 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,08 Prozent tiefer bei 1,0614 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf 3,68 Prozent nach. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 1.824 USD. Rohöl der US-sorte WTI verteuerte sich nach überraschend stark gefallenen Lagerbeständen um 2,93 Prozent auf 78,46 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,28 Prozent fester bei 157,45 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,29 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.109) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Daten zum BIP und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hornbach Holding. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street enttäuschte Micron Technology (nachbörslich: -1,82%) mit seinen Quartalszahlen.